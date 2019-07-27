Кристалина Георгиева е в битката за ръководител на МВФ

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Българин е в битката за ръководителя на Международния валутен фонд (МВФ). Сред петте кандидати е Кристалина Георгиева, съобщи във вторник френски говорител, цитиран от Ройтерс.

65-годишната Георгиева вероятно ще бъде подкрепена от източноевропейските страни, но кандидатурата й ще изисква промяна на правилата. Според тях обитателите трябва да бъдат под 65 години. Заявленията трябва да бъдат обявени между 29 юли и 6 септември.