Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кристалина Георгиева е в битката за ръководител на МВФ

27 юли 2019 14:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Кристалина Георгиева

Българин е в битката за ръководителя на Международния валутен фонд (МВФ). Сред петте кандидати е Кристалина Георгиева, съобщи във вторник френски говорител, цитиран от Ройтерс.

65-годишната Георгиева вероятно ще бъде подкрепена от източноевропейските страни, но кандидатурата й ще изисква промяна на правилата. Според тях обитателите трябва да бъдат под 65 години. Заявленията трябва да бъдат обявени между 29 юли и 6 септември.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

« предишна


 