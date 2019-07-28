Жена и дете в отвъдното заради катастрофа между кола и камион

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 34

Тежка катастрофа на пътя Варна - Бургас. Жена и дете са загинали след челен удар в района на село Горица, предаде Нова телевизия.

Лека кола с чуждестранна регистрация се е ударила в камион.

Движението е отклонено по обходен маршрут.