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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жена и дете в отвъдното заради катастрофа между кола и камион

28 юли 2019 12:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34
Полицейски автомобил

Тежка катастрофа на пътя Варна - Бургас. Жена и дете са загинали след челен удар в района на село Горица, предаде Нова телевизия.

Лека кола с чуждестранна регистрация се е ударила в камион.

Движението е отклонено по обходен маршрут.

Снимка: БГНЕС

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