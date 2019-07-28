Край Бургас регистрираха слабо земетресение рано тази сутрин

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Земетресение с магнитут 2.2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин край Бургас. Това съобщиха от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ) към БАН, предаде Агенция „Фокус“ .

Земетресението е регистрирано в 07:39 часа. Трусът не е бил сериозен и няма нанесени щети.