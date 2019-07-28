Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 29.07-04.08.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 13

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 29 юли до 4 август 2019 г.?

Сладолед различни видове „Carte D’or“– 4,99 лв.

Банани клас 1 – 1,88 лв. за кг.

Свинска плешка без кост от нашата витрина – 6,95 лв. за кг.

Свинско роле от нашата витрина – 7,79 лв. за кг.

Сурово-сушен свински бут „Древяна“ – 23,39 лв. за кг.

Охладено пилешко филе от гърди – 9,99 лв. за кг.

Бира „Каменица“ – 0,77 лв. за кен

Кашкавал от краве мляко „Бояна“ – 10,99 лв. за кг.

Бонбони „Raffaello“ кокос – 4,89 лв. за 150 грама

Bake rolls различни вкусове „7 Days“ – 0,79 лв. за 112 грама

За повече подробности на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/