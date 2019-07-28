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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 29.07-04.08.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 29 юли до 4 август 2019 г.?
Сладолед различни видове „Carte D’or“– 4,99 лв.
Банани клас 1 – 1,88 лв. за кг.
Свинска плешка без кост от нашата витрина – 6,95 лв. за кг.
Свинско роле от нашата витрина – 7,79 лв. за кг.
Сурово-сушен свински бут „Древяна“ – 23,39 лв. за кг.
Охладено пилешко филе от гърди – 9,99 лв. за кг.
Бира „Каменица“ – 0,77 лв. за кен
Кашкавал от краве мляко „Бояна“ – 10,99 лв. за кг.
Бонбони „Raffaello“ кокос – 4,89 лв. за 150 грама
Bake rolls различни вкусове „7 Days“ – 0,79 лв. за 112 грама
За повече подробности на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков