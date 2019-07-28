Кола горя на магистрала „Тракия“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 9

Кола горя на автомагистрала „Тракия“ при изхода от Бургас в посока София, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Инцидентът стана в района на 356 км от Бургас към София.

По време на движение водачът установил, че е възникнала техническа неизправност, отбил автомобила в аварийната лента, но предвид оборудването му с газова уредба, гасенето на възникналото запалване било невъзможно. От инцидента няма пострадали, но до приключване на огледа на местопроизшествието и почистването на района, отсечката около 356 км на автомагистрала "Тракия" в посока София остана затворена.

Движението вече е възстановено. Запалилият се автомобил е изтеглен от пътното платно, информираха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Районът на инцидента е почистен. Извършен е оглед на местопроизшествието. При инцидента няма пострадали.