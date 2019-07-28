Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Кола горя на магистрала „Тракия“
Кола горя на автомагистрала „Тракия“ при изхода от Бургас в посока София, съобщиха от ОДМВР-Бургас.
Инцидентът стана в района на 356 км от Бургас към София.
По време на движение водачът установил, че е възникнала техническа неизправност, отбил автомобила в аварийната лента, но предвид оборудването му с газова уредба, гасенето на възникналото запалване било невъзможно. От инцидента няма пострадали, но до приключване на огледа на местопроизшествието и почистването на района, отсечката около 356 км на автомагистрала "Тракия" в посока София остана затворена.
Движението вече е възстановено. Запалилият се автомобил е изтеглен от пътното платно, информираха от Областната дирекция на МВР-Бургас.
Районът на инцидента е почистен. Извършен е оглед на местопроизшествието. При инцидента няма пострадали.
Източник: БТА