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Кола горя на магистрала „Тракия“

28 юли 2019 17:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 9
Опожарен автомобил

Кола горя на автомагистрала „Тракия“ при изхода от Бургас в посока София, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Инцидентът стана в района на 356 км от Бургас към София.

По време на движение водачът установил, че е възникнала техническа неизправност, отбил автомобила в аварийната лента, но предвид оборудването му с газова уредба, гасенето на възникналото запалване било невъзможно. От инцидента няма пострадали, но до приключване на огледа на местопроизшествието и почистването на района, отсечката около 356 км на автомагистрала "Тракия" в посока София остана затворена.

Движението вече е възстановено. Запалилият се автомобил е изтеглен от пътното платно, информираха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Районът на инцидента е почистен. Извършен е оглед на местопроизшествието. При инцидента няма пострадали.

Източник: БТА

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