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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.07.2019г.
503 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
504 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
547 05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина
566 17.6.2019 салонен управител средно
567 17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно
582 24.6.2019 лакировач средно
583 24.6.2019 електротехник средно/висше
584 24.6.2019 настройчик програмист с ЦПУ средно/висше
585 24.6.2019 контрольор качество средно/висше
587 24.6.2019 готвач средно
588 24.6.2019 камериер средно
589 24.6.2019 сервитьор средно
590 24.6.2019 рецепционист средно
606 01.7.2019 перач основно
623 02.7.2019 камериер - Златни пясъци средно,основно
624 02.7.2019 майстор сладкар средно
633 03.7.2019 оператор лентоизтегляща и решеща машина средно
636 03.7.2019 управител средно / висше
637 03.7.2019 склададжия средно/висше/икономическо
638 03.7.2019 гладачка средно
639 03.7.2019 шивачка средно
642 04.7.2019 заварчик средно,основно+ правоспособност
643 04.7.2019 инженер - технолог висше/машиностроене/
644 04.7.2019 механик пром. Обобрудване средно
645 04.7.2019 котляр средно
646 04.7.2019 електромонтьор средно
649 04.7.2019 готвач средно
650 04.7.2019 механик двигатели средно
651 04.7.2019 механик поддръжка и ремонт на фитнес обурудване средно
652 04.7.2019 електротехник средно
653 04.7.2019 техник климатични инсталации средно
654 04.7.2019 дърводолец средно
656 05.7.2019 работник поддръжка средно,основно
657 05.7.2019 продавач-консултант средно
658 05.7.2019 шивачка средно,основно
659 05.7.2019 общ работник основно
668 08.7.2019 техник механик съобщително-свързочни съоръжения средно
669 08.7.2019 фризьор/бръснар средно
671 09.7.2019 шивачка средно
672 09.7.2019 тапицер средно
673 09.7.2019 продавач-консултант средно
676 10.7.2019 санитар средно
678 10.7.2019 старши експерт висше
685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално
686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно
687 15.7.2019 монтажник кабели основно
691 16.7.2019 медицинса сестра висше
693 16.7.2019 оператор въвеждане на данни средно
694 16.7.2019 учител информатика и ИТ висше
696 17.7.2019 зидар сгради основно/средно
697 17.7.2019 арматурист основно/средно
698 17.7.2019 бетонджия основно/средно
699 17.7.2019 кофражист основно/средно
706 22.7.2019 учител математика и физика висше
707 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/ПГС или ССС/
708 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/архитектура,в и к, пс или тс/
709 22.7.2019 продавач-консултант средно
713 23.7.2019 помощник - кухня, той и хигиенист основно, средно
714 23.7.2019 педагогически съветник висше
715 24.7.2019 шофьор -пласьор средно
718 26.7.2019 машинен оператор средно,основно
719 26.7.2019 мияч- Созопол основно
720 26.7.2019 сервитьор -Созопол средно