САМО ОЩЕ НЯКОЛКО ДНИ ПРОМОЦИОНАЛНИ БИЛЕТИ ЗА SPICE MUSIC FESTIVAL

До 31 юли 2019 може да купите билети за най-големия фестивал с музика от 90-те на преференциални цени

SPICE Music Festival наближава, а до края на месеца феновете на музиката от 90-те могат да купят билети за фестивала на промоционална цена - 77 лв. От 1 август цената за двудневен билет ще бъде 88 лв.

Фестивалът ще се проведе на 9 и 10 август 2019 на Пристанище Бургас и ще събере на една сцена неповторимите East 17, 2 Unlimited, No mercy, REDNEX, Sonique, Dr. Alban, HADDAWAY, Cappella, La Bouche, SNAP!, 2 Brothers on the 4th floor, Ice MC. Към тях се присъединяват и Ъпсурт и Deep Zone Project със своите хитове от 90-те!

Ако сте деца на 90-те, очакваме ви в Бургас! „Това ще бъде най-голямото парти на 90-те за тази година“ – заканва се Тери Колдуел от East 17, а Haddaway добавя – „Ако не сте там, изпускате купона“. „Ще бъде невероятен уикенд, елате с приятелите си на 9 и 10 август 2019 в Бургас“, приканват и CAPPELLA.

SPICE Music Festival е фестивал за всички, които пораснаха през 90-те, колекционираха плакати, стикери и аудио касети, и все още си спомнят хитовете на 90-те, на които танцуваха в дискотеките.

Освен стандартния билет за фестивала, феновете могат да се снабдят и с VIP билет, който из дава възможност да използват специален вход, ВИП ЗОНА с невероятна гледка към сцената, уникална фестивална карта за разплащане с подпис от любим артист, възможност за среща с някой от изпълнителите и много други привилегии.

Билети може да закупите в мрежата на EasyPay в цялата страна и онлайн на www.EpayGO.bg. Eднодневни билети ще могат да се купуват на място. Феновете, които вече имат обикновен билет имат възможност да го надградят до VIP билет тук - https://epaygo.bg/8452865705

SPICE Music Festival - 90's edition се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД, Община Бургас и Пристанище Бургас - с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY - станция номер 1 за музика от 90-те!

