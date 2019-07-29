Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

18-годишна пострада при катастрофа с мотоциклет

29 юли 2019 11:53, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 59
....................................

На 28 юли, около 18,15 часа, е получено съобщение за настъпило пътно произшествие в землището на с.Калояново. Мотоциклет "Хонда", управляван от водач на 32 години при движение по общински път е напуснал пътното платно, навлязъл е в затревен участък и е причинил пътно произшествие. Пострадало е 18-годишно момиче, возещо се на задната седалка на мотоциклета. Пострадалата е транспортирана в МБАЛ-Сливен с наранявания, без опасност за живота. Участниците в произшествието са от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

 

« предишнаследваща »


 