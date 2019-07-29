Разкриха кражба на 11 тона зърно от частен имот в село Любенова махала

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

Новозагорски криминалисти са разкрили кражба на 11 тона зърно от частен имот в село Любенова махала. Сигналът е подаден на 26 юли от собственика. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 23-годишният П.Я. от град Раднево. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.