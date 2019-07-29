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Разкриха кражба на 11 тона зърно от частен имот в село Любенова махала

29 юли 2019 11:56, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 55
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Новозагорски криминалисти са разкрили кражба на 11 тона зърно от частен имот в село Любенова махала. Сигналът е подаден на 26 юли от собственика. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 23-годишният П.Я. от град Раднево. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

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