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Заловиха непълнолетен шофьор без книжка

29 юли 2019 12:23, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 31
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Непълнолетен и неправоспособен водач, който системно управлява МПС, е установен и задържан от служители на РУ-Нова Загора. На 28 юли, около 15,50 часа, в град Нова Загора е извършена проверка на 17-годишния С.С. от село Кортен, водач на мотоциклет. С.С. е неправоспособен и вече има наложено административно наказание за управление на МПС, без да притежава нужната правоспособност. По случая е започнато бързо производство.

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