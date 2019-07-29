Заловиха непълнолетен шофьор без книжка

Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 31

Непълнолетен и неправоспособен водач, който системно управлява МПС, е установен и задържан от служители на РУ-Нова Загора. На 28 юли, около 15,50 часа, в град Нова Загора е извършена проверка на 17-годишния С.С. от село Кортен, водач на мотоциклет. С.С. е неправоспособен и вече има наложено административно наказание за управление на МПС, без да притежава нужната правоспособност. По случая е започнато бързо производство.