Откраднаха от частен дом в село Кортен телевизор и ел.инструменти

Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 34

На 27 юли е получено заявление от 64-годишен мъж за извършена кражба от дома му в новозагорското село Кортен. За времето от 17 до 27 юли неизвестен извършител е проникнал в къщата на заявителя през отворен прозорец и е извършил кражба на телевизор, ел. инструменти и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване.

По случая е образувано досъдебно производство.