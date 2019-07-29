Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откраднаха от частен дом в село Кортен телевизор и ел.инструменти

29 юли 2019 12:25, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 34
....................................

На 27 юли е получено заявление от 64-годишен мъж за извършена кражба от дома му в новозагорското село Кортен. За времето от 17 до 27 юли неизвестен извършител е проникнал в къщата на заявителя през отворен прозорец и е извършил кражба на телевизор, ел. инструменти и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

« предишнаследваща »


 