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Сливенски пожарникари спасиха 60 кошера при пожар в землището на село Блатец

29 юли 2019 12:27, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 23 минути, брой четения: 27
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Сливенски пожарникари са спасили 60 кошера при пожар, възникнал в пчелин в землището на село Блатец. Сигналът е получен на 28 юли в 13,19 часа. Произшествието е ликвидирано в 14,15 часа от един екип на РСПБЗН-Сливен. Спасени са 60 пчелни кошера и сграда. Унищожени са 2 кошера. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън- запалени гуми в близост до обекта.

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