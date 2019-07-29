Сливенски пожарникари спасиха 60 кошера при пожар в землището на село Блатец

Наблюдател.БГ преди 23 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 27

Сливенски пожарникари са спасили 60 кошера при пожар, възникнал в пчелин в землището на село Блатец. Сигналът е получен на 28 юли в 13,19 часа. Произшествието е ликвидирано в 14,15 часа от един екип на РСПБЗН-Сливен. Спасени са 60 пчелни кошера и сграда. Унищожени са 2 кошера. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън- запалени гуми в близост до обекта.