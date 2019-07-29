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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Горя заведение за закуски в Сливен

29 юли 2019 12:30, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 20 минути, брой четения: 42
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Екип на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в заведение за закуски в град Сливен. сигналът е получен на 27 юли в 19,52 часа. Спасена е сградата. Унищожени са бяла и черна техника. Причината за пожара е теч от маркуч на газова бутилка. Пострадали няма.

 

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