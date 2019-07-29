Горя заведение за закуски в Сливен

Наблюдател.БГ преди 20 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 42

Екип на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в заведение за закуски в град Сливен. сигналът е получен на 27 юли в 19,52 часа. Спасена е сградата. Унищожени са бяла и черна техника. Причината за пожара е теч от маркуч на газова бутилка. Пострадали няма.