Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проливен дъжд и градушка наводни централните улици на Кърджали

29 юли 2019 19:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
Наводнение в Кърджали

Буря със скорост на вятъра над 80 километра в час се разрази над Кърджали в ранния следобед. За по-малко от 20 минути в района се изсипаха проливен дъжд и градушка с големината на грахово зърно, съобщи БНР.

Централни улици се наводниха и движението по тях беше силно затруднено. Към момента няма данни за сериозни щети.

Снимка: Булфото

« предишнаследваща »


 