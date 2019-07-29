Проливен дъжд и градушка наводни централните улици на Кърджали

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Буря със скорост на вятъра над 80 километра в час се разрази над Кърджали в ранния следобед. За по-малко от 20 минути в района се изсипаха проливен дъжд и градушка с големината на грахово зърно, съобщи БНР.

Централни улици се наводниха и движението по тях беше силно затруднено. Към момента няма данни за сериозни щети.