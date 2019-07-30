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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение от 3 по Рихтер разлюля Вранча

30 юли 2019 16:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 23
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3.0 по Рихтер е регистрирано в района на Вранча, Румъния.

Това сочи справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).

Трусът е регистриран в 11:57 ч. Дълбочината му е 134,2 км.

Източник: Фокус
Снимка: pixabay.com

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