Земетресение от 3 по Рихтер разлюля Вранча

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 23

Земетресение с магнитуд 3.0 по Рихтер е регистрирано в района на Вранча, Румъния.

Това сочи справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).

Трусът е регистриран в 11:57 ч. Дълбочината му е 134,2 км.