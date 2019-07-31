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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливенски полицаи установиха кражба на ток

31 юли 2019 11:08, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 ден, брой четения: 210
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Полицейски служители на РУ-Сливен са установили случай на неправилно присъединяване към електропреносната мрежа в частен имот в местността „Бадемлика“ край Сливен. Проверката е извършена на 30 юли в имот, собственост на 26-годишна жена от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

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