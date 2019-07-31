Сливенски полицаи установиха кражба на ток

Наблюдател.БГ преди около 1 ден, брой четения: 210 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 210

Полицейски служители на РУ-Сливен са установили случай на неправилно присъединяване към електропреносната мрежа в частен имот в местността „Бадемлика“ край Сливен. Проверката е извършена на 30 юли в имот, собственост на 26-годишна жена от град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.