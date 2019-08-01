ОП: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

ВиК-Сливен преди 9 часа, брой четения: 65 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 65

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

Решението е публикувано в АОП под номер 925514

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=925514&newver=2

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