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ОП: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

01 август 2019 10:18, ВиК Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 9 часа, брой четения: 65

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

 

 

 

Решението е публикувано в АОП под номер 925514

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=925514&newver=2

Файлове

Решение № РД-07-300/ 01.08.2019 г. (публикуван документ на 01.08.2019 г.) [1.71MB]

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