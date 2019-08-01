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Потрошиха предното панорамно стъкло и тавана на автомобил в село Градец

01 август 2019 10:36, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 11 часа, брой четения: 76
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Полицейски служители на РУ-Котел работят по изясняване на обстоятелствата, довели до причиняване на материални щети по лек автомобил в село Градец. Сигналът е получен на 1 август в 00,30 часа. Автомобилът е бил паркиран в кв.“Запад“ в селото, собственост е на 35-годишен мъж от град Любимец, обл. Хасково. Нанесени са щети по предното панорамно стъкло и тавана на автомобила.

По случая се извършват процесуално-следствени действия.

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