Заловиха шофьор на тир без книжка

Наблюдател.БГ преди 11 часа, брой четения: 121 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 121

Неправоспособен водач, който вече има наложено административно наказание за управление на МПС, е установен от полицейски служители в град Сливен. На 31 юли, на бул.“Илинденско въстание“, е извършена проверка на 32-годишния Й.К. от град Ямбол, водач на товарен автомобил „Форд Транзит“. Й.К. е неправоспособен с наложено административно наказание за управление на МПС. По случая е започнато бързо производство.