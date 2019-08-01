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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха шофьор на тир без книжка

01 август 2019 10:39, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 11 часа, брой четения: 121
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Неправоспособен водач, който вече има наложено административно наказание за управление на МПС, е установен от полицейски служители в град Сливен. На 31 юли, на бул.“Илинденско въстание“, е извършена проверка на 32-годишния Й.К. от град Ямбол, водач на товарен автомобил „Форд Транзит“. Й.К. е неправоспособен с наложено административно наказание за управление на МПС. По случая е започнато бързо производство.

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