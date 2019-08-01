Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Котленските огнеборци спасиха три сгради при пожар в село Жеравна

01 август 2019 10:41, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 11 часа, брой четения: 83
....................................

Пожарникари на РСПБЗН-Котел са спасили три сгради при пожар в село Жеравна. На 31 юли, около 13,00 часа, е възникнал пожар в къща, собственост на 60-годишен мъж.

На място са изпратени 2 екипа. Произшествието е ликвидирано в 17,00 часа. Пострадали няма. Унищожени са 110 кв.м. покривна конструкция, домашно имущество, черна и бяла техника. Спасени са три съседни сгради.

Причината за пожара е късо съединение.

« предишнаследваща »


 