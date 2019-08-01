Котленските огнеборци спасиха три сгради при пожар в село Жеравна

Наблюдател.БГ преди 11 часа, брой четения: 83 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 83

Пожарникари на РСПБЗН-Котел са спасили три сгради при пожар в село Жеравна. На 31 юли, около 13,00 часа, е възникнал пожар в къща, собственост на 60-годишен мъж.

На място са изпратени 2 екипа. Произшествието е ликвидирано в 17,00 часа. Пострадали няма. Унищожени са 110 кв.м. покривна конструкция, домашно имущество, черна и бяла техника. Спасени са три съседни сгради.

Причината за пожара е късо съединение.