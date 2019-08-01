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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът Борисов ще бъде на работно посещение в Северна Македония

01 август 2019 10:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 48
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов ще посети Република Северна Македония.

В Скопие Борисов и министър-председателят на Република Северна Македония Зоран Заев ще отбележат втората годишнина от подписването на Договора за приятелство, съседство и сътрудничество между двете страни.

Борисов и Заев ще обсъдят напредъка на партньорството на двустранна среща. Те ще положат цветя пред гроба на Гоце Делчев в църквата "Свети Спас" в Скопие. Българският премиер ще има среща и с президента Стево Пендаровски.

В Дойран двамата държавни ръководители ще намерят реставрирания паметник на полковник Константин Каварналиев. По време на посещението си премиерът Борисов ще бъде придружен от вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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