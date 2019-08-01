Премиерът Борисов ще бъде на работно посещение в Северна Македония

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 48 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 48

Премиерът Бойко Борисов ще посети Република Северна Македония.

В Скопие Борисов и министър-председателят на Република Северна Македония Зоран Заев ще отбележат втората годишнина от подписването на Договора за приятелство, съседство и сътрудничество между двете страни.

Борисов и Заев ще обсъдят напредъка на партньорството на двустранна среща. Те ще положат цветя пред гроба на Гоце Делчев в църквата "Свети Спас" в Скопие. Българският премиер ще има среща и с президента Стево Пендаровски.

В Дойран двамата държавни ръководители ще намерят реставрирания паметник на полковник Константин Каварналиев. По време на посещението си премиерът Борисов ще бъде придружен от вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева.