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Премиерът Борисов ще бъде на работно посещение в Северна Македония
Премиерът Бойко Борисов ще посети Република Северна Македония.
В Скопие Борисов и министър-председателят на Република Северна Македония Зоран Заев ще отбележат втората годишнина от подписването на Договора за приятелство, съседство и сътрудничество между двете страни.
Борисов и Заев ще обсъдят напредъка на партньорството на двустранна среща. Те ще положат цветя пред гроба на Гоце Делчев в църквата "Свети Спас" в Скопие. Българският премиер ще има среща и с президента Стево Пендаровски.
В Дойран двамата държавни ръководители ще намерят реставрирания паметник на полковник Константин Каварналиев. По време на посещението си премиерът Борисов ще бъде придружен от вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com