"ВиК" - Сливен обявява процедура за обществена поръчка

Наблюдател.БГ преди 11 часа, брой четения: 66 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 66

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

Решението е публикувано в АОП под номер 925514