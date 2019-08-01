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Сливен. Новини от източника. Последни новини

"ВиК" - Сливен обявява процедура за обществена поръчка

01 август 2019 10:53, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 11 часа, брой четения: 66
ВиК-Сливен

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

 

Решението е публикувано в АОП под номер 925514

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