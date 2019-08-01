СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 6 часа, брой четения: 82 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 82

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 13:00ч. на 01.08.2019г. до 20:00ч. на 02.08.2019г. към следните адреси:

ул."Граф Игнатиев"; СОУ "П.К.Яворов"; РС "Пожарна безопасност и защита на населението" и Хуманитарна гимназия "Д.Дамянов".

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.