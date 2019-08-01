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В петък ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, в по-голямата част от страната - без валежи
В петък ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, в по-голямата част от страната - без валежи. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, съобщават от НИМХ. Максимални температури в повечето райони - между 30 и 35 градуса, в София около 31.
Атмосферното налягане през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедни часове ще духа до умерен югоизточен вятър. Максимални температури 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Над планините също ще преобладава слънчево време. След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който в следобедни часове по най-високите върхове ще се усили. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра - около 17.
В Сливен ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове ще се заоблачи и превали слаб дъжд. Минималната температура ще е 21 градуса, а максималната 33.
Снимка: pixabay.com