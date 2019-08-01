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РБ „Сава Доброплодни” затваря за читатели от 5 до 11 август 2019г.

01 август 2019 13:49, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 48
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Поради извършване на годишна проверка, профилактика и дератизация на фондовете и планиран ремонт, библиотеката няма да работи с читатели от 5 до 11 август 2019 г. включително.

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