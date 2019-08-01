Къде още прекъсват водоподаването в Сливен

Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 67 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 67

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.08.2019 г. (четвъртък) до 15.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Попска"и ул."Радецки".

Поради извършване на авариен ремонт на 01. 08. 2019 г. (четвъртък) от 13.30 ч до 17.00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Е.Миролио"ЕАД.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.