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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Къде още прекъсват водоподаването в Сливен

01 август 2019 13:50, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 67
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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.08.2019 г. (четвъртък) до 15.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Попска"и ул."Радецки".

 

Поради извършване на авариен ремонт на 01. 08. 2019 г. (четвъртък) от 13.30 ч до 17.00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Е.Миролио"ЕАД.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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