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Съобщение от "Топлофикация-Сливен"

01 август 2019 13:52, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 89
ТЕЦ-Сливен

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 13:00ч. на 01.08.2019г. до 20:00ч. на 02.08.2019г. към следните адреси:

 

ул."Граф Игнатиев"; СОУ "П.К.Яворов"; РС "Пожарна безопасност и защита на населението" и Хуманитарна гимназия "Д.Дамянов".

 

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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