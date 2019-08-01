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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Библиотека "Сава Доброплодни" Сливен няма да работи с клиенти от 5 до 11 август заради ремонт и профилактика

01 август 2019 14:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 52
РБ "Сава Доброплодни" Сливен

Поради извършване на годишна проверка, профилактика и дератизация на фондовете и планиран ремонт, библиотеката няма да работи с читатели от 5 до 11 август 2019 г. включително.

За повече информация:на тел. 044/622441; 0886090712

Снимка: Станимир Петков

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