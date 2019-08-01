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Съобщение за анулиране на диплома за висше образование

01 август 2019 15:55, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 4 часа, брой четения: 96

Диплома за висше образование Рег.номер: 031433 на Ивелина Желева Добрева издадена от НБУ София през 2018г се обявява за невалидна.

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