Земетресение люшна Пазарджик тази сутрин

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 60 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 60

Земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, в района на Пазарджик, предаде БГНЕС.

Трусът е усетен около 9:00 ч. в четвъртък сутрин и е с епицентър на 5 км южно от Пазарджик, в село Главиница и на 101 км югоизточно от София, с дълбочина 2 км.

Няма данни за материални щети.