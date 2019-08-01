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Земетресение люшна Пазарджик тази сутрин

01 август 2019 16:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 60
Земетресение

Земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, в района на Пазарджик, предаде БГНЕС.

Трусът е усетен около 9:00 ч. в четвъртък сутрин и е с епицентър на 5 км южно от Пазарджик, в село Главиница и на 101 км югоизточно от София, с дълбочина 2 км.

Няма данни за материални щети.

Снимка: pixabay.com

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