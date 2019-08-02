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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Сливен - 02.08.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 01.08.2019 г. до 08:00 часа на 02.08.2019 г.
Сливен: 47-годишен мъж е хванат да управлява МПС с концентрация на алкохол 2,59 промила в град Сливен. В хода на ежедневния контрол по установяване на водачи, употребили алкохол и упойващи вещества, полицейски служители на РУ-Сливен са извършили проверка на 47-годишния Г.К. от село Бяла, водач на лек автомобил „Фолксваген Поло“. Спрян е за проверка на 1 август, в 17:28 часа, в кв.“Клуцохор“. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 2,59 промила. Г.К. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.
Пътно произшествие с пострадала жена е станало в сливенското село Гавраилово, след като автомобил потегля на собствен ход и я удря. Инцидентът е станал на 1 август около 12:45 часа. 54-годишният Н.П. от село Гавраилово е паркирал лек автомобил „Опел Кадет“ пред дома си в селото. Автомобилът потегля на собствен ход и удря 47-годишна жена, като й причинява фрактура на таза. Пострадалата е откарана в МБАЛ-Сливен и настанена за лечение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
Котел: Полицейски служители на РУ-Котел са задържали трима мъже от село Градец за побой и причинена телесна повреда. На 1 август е получен сигнал за побой в село Градец. Пристигналият на място полицейски екип установява, че Л.П.(23 г.), С.П.(34 г.) и П.Б.(36г.) са нанесли побой на 40-годишенмъж от същото село. Той е откаран в МБАЛ-Сливен с наранявания без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
Пожарна безопасност и защита на населението
На 2 август, в 00:51 часа, е получен сигнал за пожар в къща, в сливенския квартал „Ново село“. Произшествието е ликвидирано в 01:20 часа от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пожарът е възникнал в кухнята на жилището. Пострадал е собственикът- мъж на 81 години, след вдишване на дим. Той е откаран в ЦСМП-Сливен за оказване на медицинска помощ. Унищожени са бяла и черна техника, туристическа газова бутилка и домашно имущество. Причината за пожара е в процес на установяване.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков