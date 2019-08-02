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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха много пиян водач да шофира в Сливен

02 август 2019 11:16, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 128
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47-годишен мъж е хванат да управлява МПС с концентрация на алкохол 2,59 промила в град Сливен. В хода на ежедневния контрол по установяване на водачи, употребили алкохол и упойващи вещества, полицейски служители на РУ-Сливен са извършили проверка на 47-годишния Г.К. от село Бяла, водач на лек автомобил „Фолксваген Поло“. Спрян е за проверка на 1 август, в 17:28 часа, в кв.“Клуцохор“. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 2,59 промила. Г.К. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

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