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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жена е с фрактура на таза след пътен инцидент

02 август 2019 11:17, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 76
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Пътно произшествие с пострадала жена е станало в сливенското село Гавраилово, след като автомобил потегля на собствен ход и я удря. Инцидентът е станал на 1 август около 12:45 часа. 54-годишният Н.П. от село Гавраилово е паркирал лек автомобил „Опел Кадет“ пред дома си в селото. Автомобилът потегля на собствен ход и удря 47-годишна жена, като й причинява фрактура на таза. Пострадалата е откарана в МБАЛ-Сливен и настанена за лечение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

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