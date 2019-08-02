Жена е с фрактура на таза след пътен инцидент

Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 76 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 76

Пътно произшествие с пострадала жена е станало в сливенското село Гавраилово, след като автомобил потегля на собствен ход и я удря. Инцидентът е станал на 1 август около 12:45 часа. 54-годишният Н.П. от село Гавраилово е паркирал лек автомобил „Опел Кадет“ пред дома си в селото. Автомобилът потегля на собствен ход и удря 47-годишна жена, като й причинява фрактура на таза. Пострадалата е откарана в МБАЛ-Сливен и настанена за лечение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.