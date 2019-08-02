Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Трима пребиха мъж от село Градец

02 август 2019 11:22, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 79
....................................

Полицейски служители на РУ-Котел са задържали трима мъже от село Градец за побой и причинена телесна повреда. На 1 август е получен сигнал за побой в село Градец. Пристигналият на място полицейски екип установява, че Л.П.(23 г.), С.П.(34 г.) и П.Б.(36г.) са нанесли побой на 40-годишенмъж от същото село. Той е откаран в МБАЛ-Сливен с наранявания без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 