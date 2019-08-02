Трима пребиха мъж от село Градец

Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 79 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 79

Полицейски служители на РУ-Котел са задържали трима мъже от село Градец за побой и причинена телесна повреда. На 1 август е получен сигнал за побой в село Градец. Пристигналият на място полицейски екип установява, че Л.П.(23 г.), С.П.(34 г.) и П.Б.(36г.) са нанесли побой на 40-годишенмъж от същото село. Той е откаран в МБАЛ-Сливен с наранявания без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.