Мъж едва не се задуши при пожар в къщата му в Сливен

Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 158 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 158

На 2 август, в 00:51 часа, е получен сигнал за пожар в къща, в сливенския квартал „Ново село“. Произшествието е ликвидирано в 01:20 часа от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пожарът е възникнал в кухнята на жилището. Пострадал е собственикът- мъж на 81 години, след вдишване на дим. Той е откаран в ЦСМП-Сливен за оказване на медицинска помощ. Унищожени са бяла и черна техника, туристическа газова бутилка и домашно имущество. Причината за пожара е в процес на установяване.