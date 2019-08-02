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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж едва не се задуши при пожар в къщата му в Сливен

02 август 2019 11:22, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 часа, брой четения: 158
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На 2 август, в 00:51 часа, е получен сигнал за пожар в къща, в сливенския квартал „Ново село“. Произшествието е ликвидирано в 01:20 часа от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пожарът е възникнал в кухнята на жилището. Пострадал е собственикът- мъж на 81 години, след вдишване на дим. Той е откаран в ЦСМП-Сливен за оказване на медицинска помощ. Унищожени са бяла и черна техника, туристическа газова бутилка и домашно имущество. Причината за пожара е в процес на установяване.

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