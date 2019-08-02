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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 02.08.2019г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
587 24.6.2019 готвач средно
588 24.6.2019 камериер средно
589 24.6.2019 сервитьор средно
590 24.6.2019 рецепционист средно
636 03.7.2019 управител средно / висше
637 03.7.2019 склададжия средно/висше/икономическо
638 03.7.2019 гладачка средно
639 03.7.2019 шивачка средно
642 04.7.2019 заварчик средно,основно+ правоспособност
643 04.7.2019 инженер - технолог висше/машиностроене/
644 04.7.2019 механик пром. Обобрудване средно
645 04.7.2019 котляр средно
646 04.7.2019 електромонтьор средно
656 05.7.2019 работник поддръжка средно,основно
657 05.7.2019 продавач-консултант средно
658 05.7.2019 шивачка средно,основно
659 05.7.2019 общ работник основно
668 08.7.2019 техник механик съобщително-свързочни съоръжения средно
669 08.7.2019 фризьор/бръснар средно
671 09.7.2019 шивачка средно
672 09.7.2019 тапицер средно
673 09.7.2019 продавач-консултант средно
676 10.7.2019 санитар средно
678 10.7.2019 старши експерт висше
685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално
686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно
687 15.7.2019 монтажник кабели основно
691 16.7.2019 медицинса сестра висше
696 17.7.2019 зидар сгради основно/средно
697 17.7.2019 арматурист основно/средно
698 17.7.2019 бетонджия основно/средно
699 17.7.2019 кофражист основно/средно
706 22.7.2019 учител математика и физика висше
707 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/ПГС или ССС/
708 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/архитектура,в и к, пс или тс/
709 22.7.2019 продавач-консултант средно
713 23.7.2019 помощник - кухня, той и хигиенист основно, средно
714 23.7.2019 педагогически съветник висше
715 24.7.2019 шофьор -пласьор средно
718 26.7.2019 машинен оператор средно,основно
719 26.7.2019 мияч- Созопол основно
720 26.7.2019 сервитьор -Созопол средно
721 29.7.2019 общ работник склад средно+ правоспособност за мотокар
723 29.7.2019 касиер/ка средно
724 29.7.2019 обслужващ бензиностанция средно
726 30.7.2019 учител начален етап висше
727 30.7.2019 учител математика и физика и ИТ висше
728 30.7.2019 учител история и цивилизация -140 часа висше
729 30.7.2019 учител спортна подготовка - 70 часа висше
730 30.7.2019 учител начален етап висше
731 30.7.2019 учител БЕЛ висше
732 31.7.2019 учител по физика висше
735 01.8.2019 учител по немски език висше
736 01.8.2019 учител технологии и предприемачество висше
737 01.8.2019 учител начален етап в ЦДО висше
738 01.8.2019 учител химия и опазване на околмата среда висше
739 01.8.2019 учител начален етап висше
740 01.8.2019 шофьор лекотоварен автомобил средно
742 01.8.2019 зидаромазач основно/средно
743 01.8.2019 арматурист основно/средно
744 01.8.2019 кофражист основно/средно
745 01.8.2019 общ работник строителство основно/средно
746 01.8.2019 зидар основно/средно