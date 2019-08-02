Българките – най-младите майки в Европа

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 58 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 58

Българките раждат най-млади. Страната ни е първа в ЕС по раждания от жени под 20-годишна възраст. 12,5% от всички раждания на първи деца през 2017 г. в България са били от жени под 20 години. Подобна е и ситуацията в Румъния.

Там, процентно ражданията на жени под 20 години сравнено с всички родили, е 12 на сто. Това показва статистика на Евростат. Освен в Румъния, процентът, млади майки сравнен с всички раждания, е висок също и в Унгария и Словакия. 4,7 на сто от всички раждания във Великобритания са на много млади майки.