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Сливен. Новини от източника. Последни новини

София под карантина заради чумата по свинете

02 август 2019 14:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 49
Прасета

София под карантина заради чумата. Определиха 20-километрова санитарна зона около всички свинекомплекси край столицата.

Огнище на вируса не е открито, но собствениците на животни в близките до София села трябва да ги избият превантивно.

В някои села като Мировяне и Мрамор вече са разлепени предупреждения на входовете на кметствата.

Източник: NOVA

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