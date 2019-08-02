София под карантина заради чумата по свинете

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 49 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 49

София под карантина заради чумата. Определиха 20-километрова санитарна зона около всички свинекомплекси край столицата.

Огнище на вируса не е открито, но собствениците на животни в близките до София села трябва да ги избият превантивно.

В някои села като Мировяне и Мрамор вече са разлепени предупреждения на входовете на кметствата.