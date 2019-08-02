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На 5 август стартират дейностите за укрепване на свлачището край Качулка

02 август 2019 20:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 76
Багер, укрепване на свлачище

С първа копка в понеделник, 5 август ще бъде даден старт на дейностите по проект „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост Качулка – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“. Началото е от 10:00 часа на селище Качулка.

По-късно, от 13:00 часа в сградата на Областния информационен център ще се проведе пресконференция, свързана с дейностите и параметрите на проекта.

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