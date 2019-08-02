Без топла вода в част от Сливен до понеделник включително

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 68 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 68

Спирането на топлата вода се удължава до понеделник. Това става ясно от съобщение в сайта на ТЕЦ-Сливен. Ето какво се казва в него:

Уведомяваме нашите клиенти, че срока за възстановяване на топлоподаването към ул. “Граф Игнатиев“ №6 и №8 се удължава до 20:00 ч. на 05.08.2019 г., поради ремонтни работи по топлопреносната мрежа.

Ръководството се извинява за създаденото неудобство.