Прекъсване на водоподаването в кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03. 08. 2019 г. (събота) до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Комлука".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.