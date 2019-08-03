Къща музей "Сливенски бит ХІХ-ХХ век" и къща музей "Добри Чинтулов" ще работят само с предварителна заявка от 10-ти до 31-ви август 2019 г.

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 3 часа, брой четения: 45 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 45

Къща музей "Сливенски бит XIX-XX век" и къща музей "Добри Чинтулов" ще работят само с предварителна заявка от 10-ти до 31-ви август, на тел. 044 622 494, или на място в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен /бул. „Цар Освободител“ 18/.

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