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Къща музей "Сливенски бит ХІХ-ХХ век" и къща музей "Добри Чинтулов" ще работят само с предварителна заявка от 10-ти до 31-ви август 2019 г.

03 август 2019 11:25, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 3 часа, брой четения: 45
Къща музей "Сливенски бит ХІХ-ХХ век"

Къща музей "Сливенски бит XIX-XX век" и къща музей "Добри Чинтулов" ще работят само с предварителна заявка от 10-ти до 31-ви август, на тел. 044 622 494, или на място в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен /бул. „Цар Освободител“ 18/.

Снимки

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