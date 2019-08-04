В неделя слънчево с краткотрайни превалявания в следобедните часове на места

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 29

Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. Северозападният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за август.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но без съществени валежи. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимални температури на въздуха: 26-27 градуса. Температурата на морската вода е 26-28 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, на 2000 метра - около 10 градуса.

В Сливен ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от северозапад. Минималната температура ще е 19 градуса, а максималната 27.