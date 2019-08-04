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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Близо 40 души нощуваха в събота срещу неделя на пътя Сливен-Ямбол, блокадата остава и днес

04 август 2019 10:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Блокада на пътя Сливен-Ямбол

Вече трети ден остава блокадата на пътя Сливен-Ямбол край село Крушаре. Близо 40 души са прекарали нощта на пътя, съобщава БГНЕС. Те протестират срещу взетите мерки за ограничаване на Африканската чума по свинете.

Пътят Сливен-Ямбол е блокиран и в двете посоки. Обходният маршрут е през селата Камен, Жельо войвода и Кабиле.

Снимка: БГНЕС

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