Близо 40 души нощуваха в събота срещу неделя на пътя Сливен-Ямбол, блокадата остава и днес

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

Вече трети ден остава блокадата на пътя Сливен-Ямбол край село Крушаре. Близо 40 души са прекарали нощта на пътя, съобщава БГНЕС. Те протестират срещу взетите мерки за ограничаване на Африканската чума по свинете.

Пътят Сливен-Ямбол е блокиран и в двете посоки. Обходният маршрут е през селата Камен, Жельо войвода и Кабиле.