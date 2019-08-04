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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 05.08-11.08.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 5 до 11 август 2019 г.?
Прясно мляко „Балкан“ – 1,75 лв. за 1 литър
Сирене от козе мляко – 4,29 лв. за 400 грама
Овче сирене „Пършевица“ по БДС – 5,89 лв. за 400 грама
Краве сирене „Мероне“ – 3,99 лв. за 400 грама
Кашкавал от краве мляко „Димитър Маджаров“ по БДС – 6,98 лв. за 420 грама
Кисело мляко „Боженци“ – 0,89 лв. за кофичка от 400 грама
Бира „Пиринско“ – 0,74 лв. за кен
Моркови клас 1 – 0,79 лв. за кг.
Сладолед „Familia Grand“ различни вкусове – 2,78 лв.
Олио „Калиакра“ – 1,98 лв. за 1 литър
Свинско каре без кост, цяло парче – 7,98 лв. за кг.
Варено-пушен свински врат – 7,47 лв. за кг.
Селска домашна наденица – 7,99 лв. за кг.
Охладена кайма за принцеси – 1,38 лв. за 250 грама
Прясно охладено цяло пиле „Градус“ – 4,39 лв. за кг.
Кокоши яйца „Мизия“ размер М – 1,29 лв. за 6 броя
За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков