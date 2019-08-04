Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 05.08-11.08.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 5 до 11 август 2019 г.?

Прясно мляко „Балкан“ – 1,75 лв. за 1 литър

Сирене от козе мляко – 4,29 лв. за 400 грама

Овче сирене „Пършевица“ по БДС – 5,89 лв. за 400 грама

Краве сирене „Мероне“ – 3,99 лв. за 400 грама

Кашкавал от краве мляко „Димитър Маджаров“ по БДС – 6,98 лв. за 420 грама

Кисело мляко „Боженци“ – 0,89 лв. за кофичка от 400 грама

Бира „Пиринско“ – 0,74 лв. за кен

Моркови клас 1 – 0,79 лв. за кг.

Сладолед „Familia Grand“ различни вкусове – 2,78 лв.

Олио „Калиакра“ – 1,98 лв. за 1 литър

Свинско каре без кост, цяло парче – 7,98 лв. за кг.

Варено-пушен свински врат – 7,47 лв. за кг.

Селска домашна наденица – 7,99 лв. за кг.

Охладена кайма за принцеси – 1,38 лв. за 250 грама

Прясно охладено цяло пиле „Градус“ – 4,39 лв. за кг.

Кокоши яйца „Мизия“ размер М – 1,29 лв. за 6 броя

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/