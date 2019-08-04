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Слабо земетресение е регистрирано в района на София

04 август 2019 18:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 37
Земетресение

Слабо земетресение е регистрирано в района на София. Това сочи справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН), предаде Агенция "Фокус".

Земетресението е регистрирано в източната част на София с магнитуд 2.5 по Рихтер, а дълбочината – около 16 км. Трусът е усетен в 17:11 ч.

Не е почувствано в близките околности. Няма данни за щети и пострадали.

Снимка: pixabay.com

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