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Катастрофа предизвика тапа на магистрала "Тракия"

05 август 2019 09:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 21
Катастрофа

Километрично задръстване се образува на магистрала „Тракия” заради пътен инцидент.

Инцидентът е станал около 101 километър в посока Бургас.

Около 07:30 ч. микробус е самокатастрофирал. Двама мъже са пострадали, посочва NOVA.

Микробусът им се обърнал и препречил пътя в основната и аварийната лента. Бързо се образува опашка от около 5 километра.

В задръстването става и втора лека катастрофа, при която се удрят четири автомобила. Няма пострадали.

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Източник: nova.bg

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