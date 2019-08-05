Катастрофа предизвика тапа на магистрала "Тракия"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 21

Километрично задръстване се образува на магистрала „Тракия” заради пътен инцидент.

Инцидентът е станал около 101 километър в посока Бургас.

Около 07:30 ч. микробус е самокатастрофирал. Двама мъже са пострадали, посочва NOVA.

Микробусът им се обърнал и препречил пътя в основната и аварийната лента. Бързо се образува опашка от около 5 километра.

В задръстването става и втора лека катастрофа, при която се удрят четири автомобила. Няма пострадали.

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.