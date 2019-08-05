Съобщение от "Топлофикация-Сливен"

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 10,00ч. до 18,00ч. на 05.08.2019г. към ж.к."Сини камъни" №23 и №27

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.