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Съобщение от "Топлофикация-Сливен"

05 август 2019 10:17, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 54
ТЕЦ-Сливен

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 10,00ч. до 18,00ч. на 05.08.2019г. към ж.к."Сини камъни" №23 и №27

 

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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