Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.08.2019г. (понеделник) от 10.30 ч. до 17.00 ч. е възможно нарушаване водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Е.Миролио"ЕАД и "ЗММ Победа-Сливен" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.