Хванаха дрогиран шофьор в Сливен

Наблюдател.БГ преди 7 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 11

Водач на МПС, употребил наркотици, е установен от полицейски служители в град Сливен. На 2 август е извършена проверка на 27-годишния И.П., водач на лек автомобил „Мерцедес“. При проверката за употреба на наркотици той е показал положителна проба за употреба на амфетамин и метамфетамин. По случая е започнато бързо производство.