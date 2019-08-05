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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха дрогиран шофьор в Сливен

05 август 2019 11:13, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 7 минути, брой четения: 11
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Водач на МПС, употребил наркотици, е установен от полицейски служители в град Сливен. На 2 август е извършена проверка на 27-годишния И.П., водач на лек автомобил „Мерцедес“. При проверката за употреба на наркотици той е показал положителна проба за употреба на амфетамин и метамфетамин. По случая е започнато бързо производство.

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